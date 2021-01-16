أهم الاخبار.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن دوري الأبطال... ومنخفض جوي يضرب البلاد غدا

أسابيع قليلة .. الصحة العالمية تزف بشرى مفرحة بشأن علاج كورونا

قال الدكتور أمجد الخولى، استشاري الوبائيات بمنطمة الصحة العالمية، إن التحورات في سلالات فيروس كورونا لا تزيد من خطره لكنها تزيد من سرعة انتشاره، مضيفا أن جميع التحورات لم تغير التركيبة الأساسية للفيروس وعلاج كورونا قادر على التعامل مع السلالات الجديدة واللقاح أيضا.