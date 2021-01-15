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رياضة

اخبار الرياضة.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن دوري الأبطال.. خناقة الزمالك وسانت إيتيان

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:25 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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إسماعيل محمود
نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة خلال الساعات الماضية نعرضها لكم: 


حرص نادي الزمالك على إصدار بيان رسمي بشأن أزمة احتراف مصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض.  



علق برنار كاييزو نائب رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي، على إيقاف نادي الزمالك لمفاوضات بيع مصطفى محمد.



استنكر برنار كاييزو نائب رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي، طريقة مفاوضات نادي الزمالك معهم الخاصة ببيع المهاجم مصطفى محمد.



قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " بعد الاجتماع الذي انعقد اليوم الجمعة بدولة الكاميرون، ان أى فريق أو منتخب سيخوض اللقاء فى حالة توفر 11 لاعبا لا يعانون من فيروس كورونا.


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