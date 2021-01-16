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رياضة

طلائع الجيش: من حق محمد ناصف المشاركة أمام دجلة

السبت 16/يناير/2021 - 07:03 ص
طلائع الجيش
طلائع الجيش
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محمد رشاد
قال أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش إن ما يثار حول عدم أحقية محمد ناصف المشاركة في لقاء وادي دجلة لإيقافه لحصوله على ثلاثة إنذارات غير صحيح.

وتحدث المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "من حق ناصف لعب المباراة، لوائح اتحاد الكرة دمجت الموسم الماضي والجاري، وناصف من حظنا أنه لعب لقاء نهائي كأس مصر ضد الأهلي وحصل على إنذار".

وواصل "بعدها حصل على إنذارين في الموسم الجاري واتحاد الكرة أرسل لنا خطابا وأعلن إيقافه في لقاء غزل المحلة وغاب عنه بالفعل وشارك اليوم ضد دجلة".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ17 وقبل الأخير بأربع نقاط بالتساوي مع الإنتاج الحربي الأخير والمقاولون صاحب المركز الـ16 ولكل منهما لقاء أقل ، بعدما فاز على دجلة بهدف دون رد.
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