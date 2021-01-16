طلائع الجيش: من حق محمد ناصف المشاركة أمام دجلة

وتحدث المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "من حق ناصف لعب المباراة، لوائح اتحاد الكرة دمجت الموسم الماضي والجاري، وناصف من حظنا أنه لعب لقاء نهائي كأس مصر ضد الأهلي وحصل على إنذار ".

وواصل "بعدها حصل على إنذارين في الموسم الجاري واتحاد الكرة أرسل لنا خطابا وأعلن إيقافه في لقاء غزل المحلة وغاب عنه بالفعل وشارك اليوم ضد دجلة".



