الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، مساء الجمعة، عن إدانة الكويت واستنكارها.





الشديدين لإطلاق مليشيات الحوثي عددا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه الأراضي السعودية.



وأوضحت (الخارجية) الكويتية - في بيان تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، يشكل تحديا للمجتمع الدولي، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وتهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، وتقويضا للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن، الأمر الذي يستوجب تحركا فوريا للمجتمع الدولي؛ لوضع حد لتلك الاعتداءات.