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أخبار العالم

البرازيل تسجل أكثر من 1000 وفاة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

السبت 16/يناير/2021 - 06:40 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1038 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبقى معدل الوفيات اليومي فوق ألف حالة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن حصيلة ضحايا كورونا في البرازيل منذ بدء الوباء وصلت إلى 208 آلاف و133 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 66 ألفا و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 8 ملايين و390 ألفا و341 حالة.

يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني في الوفيات بعد الولايات المتحدة.
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