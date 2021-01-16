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رياضة

نادر شوقي: أحمد سيد زيزو مطلوب في السعودية ولا صحة لمفاوضات الأهلي

السبت 16/يناير/2021 - 07:22 ص
نادر شوقي
نادر شوقي
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محمد رشاد
قال نادر شوقي وكيل اللاعبين، إن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطلوب من نادي أُحد السعودي، من أجل التعاقد معه بعد المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب برفقة النادي الأبيض.

وتابع وكيل اللاعبين في تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة «أون سبورت 2»، "لا صحة للحديث حول انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي".

وأضاف نادر شوقي وكيل اللاعب، إنه جاء بعرض تركي لرمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي من أجل الاحتراف الخارجي، لكن اللاعب رفض عرض النادي التركي الذي يلعب دوري أبطال أوروبا في مجموعة واحدة مع باريس سان جيرمان، وكان من الممكن أن يظهر بشكل طيب ويقوم بتسويق نفسه بشكل ممتاز.


وتابع: "رمضان صبحي كان يملك عروضا جيدة قبل الرحيل إلى ستوك سيتي، ورغم أنه كان أحد نجوم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما لكن لم تصله عروض".

وأضاف "تواصلت مع كل أندية أوروبا لكن لم يصل عرض واحد إلى النادي الإنجليزي، ولكن هناك ظروف خاصة على سبيل المثال رمضان صبحي على قوة ناد ويرغب في قيمة كبيرة، وفي فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى راتب اللاعب".

وواصل "كان يملك عرضا من باشاك شهير التركي الذي يتميز باللعب الهجومي، وكان يستطيع إظهار إمكانياته في الدوري التركي أو دوري أبطال أوروبا ، كنت أسعى لرحيل اللاعب عن الأهلي من أجل الاحتراف الخارجي".
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