بعد تعرضه لأزمة ضربات القلب.. سبب مغادرة الملياردير برلسكوني مركز علاج الصدر

عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو رصد مغادرة رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو برلسكوني (84 عاما) مركز موناكو لأمراض القلب والصدر.









وغادر رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو برلسكوني (84 عاما) مركز موناكو لأمراض القلب والصدر صباح أمس، الجمعة، حيث كان يعالج من مشكلة عدم انتظام ضربات القلب، وفق ما أعلن ناطق باسم حزبه لوكالة "فرانس برس".









ووفقا لما ذكره صحافي من وكالة "فرانس برس" كان حاضرا في الموقع، غادرت سيارة مرسيدس سوداء ذات نوافذ مظللة تحمل لوحة تسجيل إيطالية مركز القلب والصدر في موناكو قرابة الساعة 11,45.











وقال ناطق باسم "فورزا إيطاليا" لوكالة "فرانس برس" الخميس إن برلسكوني الذي دخل يوم الاثنين إلى المركز، خضع "لفحوص" وسيعود "إلى منزله في غضون أيام قليلة".









وكتب الملياردير على صفحته في "فيسبوك" أمس، الجمعة: "أريد أن أطمئن الجميع: أنا بصحة جيدة"، مشيرا إلى أن الفحوص "فرضها أطباؤه كإجراء احترازي".







