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اقتصاد

غازبروم الروسية: ارتفاع صادرات الغاز 41.5% خلال يناير الجاري

السبت 16/يناير/2021 - 02:33 م
صدى البلد
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وكالات
أعلن عملاق الغاز الروسي غازبروم عن ارتفاع صادراته من الغاز الطبيعي إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق 41.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أول يناير  إلى 15 منه إلى 9.1 مليار متر مكعب.

وقالت الشركة إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع المشتريات من ألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

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وزاد إنتاج الشركة من الغاز في النصف الأول من يناير  4.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 22.6 مليار متر مكعب.
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