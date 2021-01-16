مونديال اليد.. موعد مباراة مصر ضد مقدونيا والقناة الناقلة

يلتقى منتخب مصرلكرة اليد،نظيره المقدوني، اليوم السبت، بصالة استاد القاهرة الدولى، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعات السابعة لبطولة العالم لكرة اليد المقامة فى مصر وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى.
وتقام مباراة مصر ضد مقدونيا الشمالية في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.
كان المنتخب الوطني بقيادة الإسباني قد حقق الفوز، الأربعاء، على تشيلي بنتيجة "35-29"، في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدور التمهيدي.
ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات، السويد ومقودنيا وتشيلي، ويخوض مبارياته على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.
وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، وتعد هذه النسخة هي رقم 27 في تاريخ المونديال.