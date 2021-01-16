إصلاح هبوط أرضي بكوم الدكة وسط الإسكندرية.. شاهد

شهدت حارة ربيع، بمنطقة كوم الدكة، التابعة لحي وسط الإسكندرية، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا بسبب وجود كسر في ماسورة صرف صحي.





وقامت ادارة وسط للصرف بتوصيل ماسورة صرف الصحي بحارة ربيع بكوم الدكة، لإصلاح الهبوط الأرضي بالشارع، حيث تم الانتهاء من التوصيل والردم بحضور إدارات الطرق؛ والمتابعة واشغال الطريق.





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وقال اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، إن هذا يأتي في اطار رفع كفاءة الطرق بالحي، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية ،ورفع المعاناة عن المواطنين.





وتشهد الإسكندرية حاليًا، نوة الفيضة الكبرى، وهي نوة يصاحبها سقوط أمطار؛ وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال النوة والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.





وأكد اللواء محمد الشريف علي استمرار العمل على كسح وشفط اي تجمعات لمياه الامطار لحين انتهاء النوة واستقرار حالة الأحوال الجوية.





وفي هذا الصدد، تابع محارب هيلع رئيس حي شرق اعمال تصريف مياه الامطار بنطاق الحي حيث تم شفط مياه الامطار بشارع فيكتور عمانويل، اسفل كوبري الناموس، كوبري كليوباترا، مطلع كوبري ابيس.





كما تفقد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، وذلك بكافة البؤر الساخنة بحي وسط، أسفل الانفاق والكباري: نفقي عبد المنعم رياض بشارع قنال السويس ، نفق منشا؛ كوبري محرم بك، وانفاق طريق الكورنيش: الابراهيمية ؛ كامب شيزار؛ الشاطبي ، والسلسلة ،وشوارع :طريق الحرية،جواد حسني؛ السلطان حسين، ميدان الخرطوم، وشامبليون ،شواع منطقة محرم بك، كارفور والداون تاون، وطريق المحمودية.





وتابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع مصطفي كامل، ش أمين حسونة، مساكن عثمان.





وواصل اللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزة ثان متابعة أعمال تصريف مياه الامطار بنطاق الحي حيث تم كسح التجمعات بشارع ٢٥ بحرية منطقة طوسون.





علي الصعيد ذاته ، تابع محمود بريك رئيس حي العامرية ثان اعمال تصريف مياه الامطار بشارع الكينج بجوار السكة الحديد من مزلقان الوادي حتي الديزرت هوم.