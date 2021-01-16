عبر الفيديو كونفرانس.. أشرف صبحى وحسن مصطفى يجتمعان مع مديري الصالات المستضيفة لمونديال اليد

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مديري الصالات المغطاة المستضيفة لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد.





تناول الاجتماع مراجعة جميع الضوابط والإجراءات المتبعة للخطة الطبية، وكذلك آليات تنظيم المنافسات الرسمية، ومتطلبات التعقيم قبل وبعد المباريات.









وأكد الدكتور أشرف صبحي أنه حريص على عقد اجتماعات دورية متتابعة مع جميع المختصين سواء باللجنة المنظمة أو الصالات للاطمئنان سير العملية التنظيمية وتوفير المتطلبات بشكل فوري، فضلا عن مواجهة أية مشكلات تتعلق بتنظيم أو إقامة المباريات أو أعمال التعقيم والإجراءات الطبية.









وشدد "صبحي" على ضرورة مراعاة التطبيق الصارم لتطبيق الإجراءات الخاصة بخطوط سير المشاركين، فضلا عن الالتزام الدقيق للخطط الخاصة بأعمال التعقيم والنظافة.









وشدد وزير الرياضة على ضرورة التطبيق الصارم الدقيق لجميع تفاصيل الخطة الطبية التي تشمل أماكن الدخول والخروج وإلزام جميع المشاركين داخل البطولة بارتداء بطاقات التسجيل سواء بالصالات أو الفنادق.









من جانبه، أوضح الدكتور حسن مصطفى أن الأمور تسير بشكل منتظم سواء فيما يتعلق بالعملية التنظيمية أو المنافسات الرسمية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالتوصيف الوظيفي لمديري الصالات وجميع المعنيين بالعملية التنظيمية.









من جانبهم، أكد مديرو الصالات سعيهم الكامل لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل الصالات بكل حزم للحفاظ على سلامة المنتخبات المشاركة.