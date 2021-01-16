الصحف الإماراتية.. إجراء أكثر من 151 ألف فحص ضد كورونا.. إدانة استهداف الحوثيين للمملكة السعودية.. استمرار نظام التعليم عن بعد لمدة 3 أسابيع بسبب كوفيد 19

الصحف الإماراتية:

الإمارات تسجل 3432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن راشد يزور أمن الدولة في دبي ويطلع على أهم الإنجازات

الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه السعودية

استمرار نظام "التعلم عن بعد" لمدة 3 أسابيع

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح









سلطت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، حيث سلطت صحيفة الضوء على إجراءات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الوزارة عن إجراء 151,096 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.









‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 249,808 حالات.









‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 740 حالة.









فيما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات حققت مكانة متقدمة في مجال الأمن والأمان إقليميًا وعالميًا، بما يضمن تأكيد ريادتها وحرصها على ترسيخ أسس الأمن وضمان الأمان للمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته، وبما يواكب متطلبات العصر ويؤكد القدرة العالية على مواجهة التحديات.









جاء ذلك خلال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى مقر جهاز أمن الدولة بدبي، حيث كان في استقباله اللواء طلال بالهول، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء عوض حاضر المهيري، نائب المدير العام، وعدد من قيادات الجهاز.









واطلع بن راشد على أهم الإنجازات التي حققها جهاز أمن الدولة في دبي خلال الفترة الماضية، والبرامج التي تنفذها القطاعات المختلفة للجهاز، في إطار دعم الجهود المتكاملة للأجهزة الأمنية على مستوى دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، في تعزيز أمن وأمان المجتمع، كجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الإماراتية التي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، ما جعلها تحقق مكانة متميزة وفق التقارير والمؤشرات الدولية.









وفى صحيفة "الخليج"، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال ثلاث طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.









وجددت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.









وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.









وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.









وفى الاتحاد أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن استمرار نظام "التعليم عن بعد" لجميع المراحل الدراسية في جميع مدارس الإمارة لمدة 3 أسابيع ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 17 يناير الجاري.









وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس وحرصًا على صحة وسلامة المجتمع المدرسي وهو جزء أساسي من الإجراءات الوقائية المتخذة في الإمارة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.









وحثت اللجنة أولياء الأمور وأفراد الكادرين الأكاديمي والإداري في المدارس الحكومية والخاصة على التطعيم ضد كوفيد-19 لحماية أنفسهم ضد الفيروس والمساهمة في تأمين حماية شاملة لأفراد المجتمع والذي سيسرع العودة الآمنة إلى المدارس.









كما بعث صاحب خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح.