رفع 506 حالات إشغال طريق بمركزي دمنهور وكوم حمادة

نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة، اليوم السبت، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأسفرت عن رفع 506 حالة إشغال عبارة عن ( 494 حالة اشغال متنوع ما بين ثابت ومتحرك وفض الأسواق بشوارع الروضة والمعهد الدينى وميدان الاتوبيس بمدينة دمنهور - رفع 12 اشغال بالإضافة إلى المرور على المقاهى بكوم حمادة).

كان قد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده برئاسة العميد عبد الله المليجى، اليوم السبت،حملة مكبرة لمتابعة آليات عمل المقاهي ومنع تقديم الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠٢ شيشة بعدد من المقاهى المخالفة حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما تم إعدام ٤٥٠ شيشة بعد مصادرتها من خلال الحملات خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، الإثنين الماضي ، حملة مكبرة لمتابعة آليات عمل المقاهي ومنع تقديم الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إعدام ٢٦٣ "شيشة" بعد مصادرتها خلال الحملات المرورية على المقاهي والكافتيريات بنطاقي المدينة والمركز خلال الفترة الماضية من خلال قسم الإشغالات بالوحدة.

كما قامت الوحدة المحلية بعدد من الحملات للمرور على المقاهي والكافتيريات، أسفرت عن التحفظ على كميات من "الشيشة" نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، حيث وجه "رئيس المدينة" بإعدام الكميات المتحفظ عليها لمنع تكرار المخالفة.

حيث تم تشكيل لجنة وإعدام الكميات المتحفظ عليها والتخلص منها، كإجراء احترازي لمجابهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد".

ويذكر أن أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق مراكز ( أبو حمص - مركز دمنهور - رشيد - مركز وبندر كفر الدوار - كوم حماده - حوش عيسى - ايتاى البارود - ادكو - الدلنجات - شبراخيت - النوبارية - ابو المطامير - الرحمانية )، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.

وتنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات المرورية عن الآتي :-

- متابعة أماكن الدروس الخصوصية بمركز ومدينة كوم حمادة، وتم رصد مركز قام بفتح المكان بعد الغلق تحرير محضر بالواقعة وغلقه مرة أخرى.

- المرور على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق منطقة نظير بمركز كفر الدوار، وتم غلق وتشميع 4 مقرات.

- المرور على مراكز الدروس الخصوصية بقري (جواد حسني و كيمان دميسة و كفر حصام وكوم القناطر) بمركز أبو حمص، وتم الغلق والتشميع لمركزين معلم بمدرسة كوم القناطر الإعدادية وآخر معلم إنجليزي بمدرسة عمران.

- متابعة مقرات الدروس الخصوصية بمركز الرحمانية، تبين وجود معلم كيمياء وتم اخذ اقرار بعدم اعطاء دروس خصوصية وكذا غلق حضانة بها ٣ فصول لعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية.

ويذكر أيضا أن شدد محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر وجودة المعروضات والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب ومكافحة الإحتكار وضبط الأسواق، مع المتابعة المستمرة لإلتزام المحال بتطبيق القرارات الإحترازية التى إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ومنها غلق المحلات خلال المواعيد المحددة والإلتزام بالحظر .

فى نفس السياق قامت الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار وكوم حمادة والدلنجات بشن عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع أقسام الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة وشرطة المرافق أسفرت عن الآتي غلق وتشميع ٨ محلات لمخالفتهم القرارات الخاصة بمواعيد الغلق بنطاق قرية زُهرة بكفر الدوار كما تم غلق مقهى ومصادرة مشتملاتها لمخالفتها قرار الحظر و فض وإلغاء عدة أسواق للخضر والفاكهة بنطاق قرى كوم حمادة،

كما تم غلق سوق المواشي بكوم قرطاس بالدلنجات وأيضا إزالة الأسواق بقريه الوفائية والاكتفاء بالبيع والشراء من خلال منافذ البيع والمحلات فقط

و ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية والحرص الدائم على تطهير وتعقيم المنازل وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم وصحتهم.



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