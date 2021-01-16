بعد تصدره تريند جوجل.. تفاصيل الحادث الغامض لـ مقتل عمر خورشيد

تصدر اسم عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل، وذلك بعد 40 عامًا من وفاة ساحر القيثارة، في حادث غامض ظل لغزًا حتى الوقت الحالي.





وتعود واقعة حادث عمر خورشيد، إلى عام 1981، حينما تعرض لحادث سيارة مروع أمام أحد المطاعم المجاورة لـ مينا هاوس في نهاية شارع الهرم في ظل تزايد التكهنات على هذا الحادث منذ وقوعه إلى الآن، حتى بات الجميع منشغلًا بفك طلاسم هذا الحادث.





وكان هناك شاهدان وحيدان لهذا الحادث، الأولى كانت اللبنانية دينا -زوجة عمر خورشيد- والثانية كانت الفنانة الراحلة مديحة كامل، اللاتي أدلين بشهادتهما أمام النيابة، وتأكيدهما بأن هناك سيارة غامضة ظلت تطاردهم ولم تتركهم حتى تأكد سائقها من إصطدام «خورشيد» بعمود إنارة.





وكانت الشهادة السابقة، هي انطلاق الشرارة الأولى لسلسلة من التكهنات حول مدبر هذا الحادث، في ظل عدم تمكن النيابة من الإمساك بسائق السيارة الغامضة التي افتعلت الحادث.





وذهب البعض الآخر، إلى تفسير آخر لوفاة عمر خورشيد، فقالوا إن مدبر هذا الحادث هو إحدى المنظمات الفلسطينية بسبب ذهاب عمر خورشيد إلى واشنطن مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لحضور توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، واستند هؤلاء إلى أن كلًا من (السادات وخورشيد ويوسف السباعي) تم اغتيالهم.







