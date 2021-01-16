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رياضة

تدريبات بدنية مكثفة للاعبى الزمالك استعدادا للجونة

السبت 16/يناير/2021 - 03:09 م
مران الزمالك صورة
مران الزمالك " صورة أرشفية"
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية خاصة على هامش مران الفريق المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وحرص جوزيه بيدرو مسؤول الأحمال بالفريق على رفع الحالة البدنية للاعبين قبل استئناف مباريات الدوري، حيث خاض لاعبو الفريق بعض التمارين البدنية بالكرة وبدون الكرة.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع  لاعبى الفريق بحضور جهازه المعاون وعبد الحليم علي مدير الكرة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديث خاص بين المدير الفني واللاعبين عن المباراة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري، حيث شرح باتشيكو بعض النقاط الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

ويسعى باتشيكو لمواصلة مسيرة الإنتصارات التى تحققت فى المباريات الأربع الأخيرة أمام سموحة وإنبى والجيش والمصري سبقها التعادل مع بيراميدز والفوز على المقاولون ليحصد 16 نقطة فى المركز الثانى بنفس الرصيد بالتساوى مع الأهلى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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