البنك الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري

اختتم فريق البنك الأهلي مرانه الأخير قبل السفر إلى الاسكندرية لمواجهة النادي الأهلي غدًا الأحد علي ملعب حرس الحدود في الخامسة مساء،في إطار منافسات الدوري المصري.





واصطحب محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبًا هم:





محمود الزنفلي واحمد السعدني واحمد صبحي في حراسة المرمي،محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد دبش وأمير مدحت واحمد ياسين واسامة ابراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع





محمد حامد والمثناني وحسام الصانع واستيرلا في خط الوسط المدافع. ومحمد بسيوني وموسي دياوارا وأحمد ياسر ومحمود قاعود وشادي رضوان في خط الوسط المهاجم وأحمد علي وفادي فريد مهاجمين.





يغيب عن الفريق معروف يوسف لحصوله علي الإنذار الثالث ويغيب أيضًا علي صابر بسبب إصابته بفيروس كورونا .