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حوادث

حبس شاب لاتهامه بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية بسمنود 4 أيام

السبت 16/يناير/2021 - 04:13 م
صدى البلد
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احمد علي
قررت نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية بينهم، بقرية ميت حبيب التابعة للمركز. 

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود بورد بلاغ بمصرع شخص في مشاجرة بقرية ميت حبيب بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزوج شقيقته ، بسبب خلافات عائلية بينهما وترك زوجته منزل الزوجية والإقامة بمنزل أسرتها وتطورت المشادة فيما بينهما إلى مشاجرة أقدم خلالها الأخير على طعن زوج شقيقته بسلاح أبيض بالصدر ما أودي بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وأصدرت قرارها المتقدم.
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