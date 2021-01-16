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رياضة

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد.. 3 عروض إماراتية لـ حسين الشحات

السبت 16/يناير/2021 - 04:10 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد
كشف تقرير صحفي عن رد فعل نادي سانت إيتيان، بعد فشل مفاوضات ضم اللاعب مصطفى محمد من نادي الزمالك.

دخل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن اهتمامات عدة أندية إماراتية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وافقت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك على إعارة مصطفى فتحي جناح الفريق لسموحة كعربون محبة للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندر.


نفى مصدر داخل إدارة العين الإماراتي، دخول النادي في مفاوضات مع أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق الزمالك.

رفضت إدارة الأهلي التراجع في القضية التي يتم تداولها أمام المحكمة الإقتصادية حول لافتة نادي القرن التي قام مسئولو لقلعة البيضاء السابقين بوضعها فوق أسوار ناديهم خلال الفترة الماضية.

اختار محمد صلاح نجم ليفربول، الممثل الذي يستطيع تجسيد قصة حياته في أحد الأفلام السينمائية.

يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون عقب مباراة البنك الأهلي، لحسم قائمة الفريق الأحمر التي ستشارك في كأس العالم للأندية بقطر.


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