جامعة حلوان : 9 أوراق مطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بالملكية الفكرية

يتم التقديم أون لاين عن طريق اللينك التالي:

بعد ذلك يتم تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بجاردن سيتي وتكون الدراسة مسائية بمقر المعهد يوم واحد أسبوعيا (الجمعة أوالسبت) وباقي المحاضرات أون لاين بنظام التعليم عن بعد حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة في الملكية الفكرية بالمعهد وهي الوحيدة المتخصصة على مستوى مصر.



