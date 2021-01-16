جامعة حلوان : 9 أوراق مطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بالملكية الفكرية

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، فتح باب القبول لدفعة جديدة لدراسة الماجستير والدكتوراه فى الملكية الفكرية بنظام 50% من الدراسة بنظام التعليم عن بعد اون لاين .
وذلك للحصول على درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية باللغة العربية ودرجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الابداع باللغة الانجليزية، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية.
يتم التقديم أون لاين عن طريق اللينك التالي:
بعد ذلك يتم تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بجاردن سيتي وتكون الدراسة مسائية بمقر المعهد يوم واحد أسبوعيا (الجمعة أوالسبت) وباقي المحاضرات أون لاين بنظام التعليم عن بعد حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة في الملكية الفكرية بالمعهد وهي الوحيدة المتخصصة على مستوى مصر.
و للتقديم بالدراسات العليا بالملكية الفكرية يجب احضار الاوراق الآتية :
- شهادة البكالوريوس أو الليسانس
- وبيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة
- شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى الملكية الفكرية
- شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير فى الملكية الفكرية وذلك لراغبى الالتحاق ببرنامج الدكتوراه
- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها
- صورة بطاقة الرقم القومي
- عدد (6) صورة شخصية حديثة
- تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد ( أدى الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل)
- يشترط أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى.