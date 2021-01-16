ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: طريقة لعبك وشخصيتك لايقة على الزمالك

السبت 16/يناير/2021 - 05:33 م
خالد الغندور
خالد الغندور
Advertisements
مصطفى كرم
علق الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على أداء رمضان صبحي مع فريق بيراميدز وتالقه امس بإحراز هدفين في مرمي المقاولين خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح بيراميدز.

ونشر خالد الغندور صورة يظهر فيها رمضان صبحى مرتديا تيشرت الزمالك وعلق عليها، قائلا "اتمني ان اري رمضان صبحي لاعبا في نادي الزمالك  الصراحة طريقة لعبك  و شخصيتك لايقة علي الزمالك".

حقق فريق بيراميدز امس، فوزا عريضا على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق أحمد سامي في الدقيقة  43 من عمر المباراة.


وفي الشوط الثاني تمكن رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 61، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة  85.

وفي الدقيقة 93 تمكن هيثم الجويني من تسجيل هدف المقاولون الوحيد.
خالد الغندور لـ رمضان صبحي: طريقة لعبك وشخصيتك لايقة على الزمالك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هدف في وقت قاتل بـ3 نقاط.. ملخص مباراة بيراميدز والاتحاد| فيديو

مصور مباراة بيراميدز والاتحاد: عمار حمدي تعمد إعادة إشارة الفلوس لـ رمضان وإكرامي

بطلوا هجص.. الصباحي يرد بقوة على شائعة إهانة رمضان صبحي له

الدوري الممتاز.. رمضان صبحي يقود بيراميدز للفوز على المقاولون 3 - 1.. فيديو

إصابة إكرامي وتألق رمضان صبحي.. ملخص وأهداف مباراة بيراميدز والمقاولون بالدوري.. فيديو

أخصامي مرعوبين.. رسالة قوية من بيراميدز لـ فرق الدوري المصري

ترشيحاتنا

مصطفى فتحي إعارة لـ سموحة عربون محبة لصفقة حسام حسن

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق في الأيام المقبلة.. التفاصيل

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد.. 3 عروض إماراتية لـ حسين الشحات

هبة مجدي تطلب الدعاء من جمهورها.. شاهد

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش

مشاكل نفسية.. انتحار مصاب كورونا بمستشفى حميات أشمون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون