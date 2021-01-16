إعارة مصطفى فتحي لاعب الزمالك إلى سموحة 6 أشهر

نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر في استعارة مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق .





جاء ذلك لتدعيم مركز صانع الألعاب الذي اشتكي أحمد سامي المدير الفني للفريق كثيرا بسبب النقص العددي في هذا المركز بعد رحيل ناصر ماهر لصفوف النادي الأهلي









ورحب أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بمصطفي فتحي لاعب الزمالك عقب الإنضمام لصفوف الموج الأزرق .





و اختار أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه 22 لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، والمقرر إقامتها على ملعب استاد الأهلى والسلام فى الثانية والنصف من مساء الغد.





واللاعبون الذين وقع عليهم الإختيار هم:





الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود عزت، محمود البدرى، محمد عبد المنعم، أحمد جمال، أطهر الطاهر، أحمد حمص، على غزال، محمود حليمو، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، عمر ميرا، شريف رضا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، محمد نادى، إسلام جمال ، ديريك تسيبامبى، حسام حسن، محمد طلعت.