سرعته 250 كيلو في الساعة.. أستاذ طرق: القطار السريع خطوة للأمام في مجال نقل الركاب

قال الدكتور مجدي صلاح أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة القاهرة، تعليقا على مشروع القطار الكهربائي السريع، إن هذا المشروع خطوة للأمام في مجال نقل الركاب والبضائع.





وأضاف صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القطار الكهربائي خطوة في الاتجاه الصحيح لتيسير نقل الركاب وتنمية المناطق التي يمر بها خط القطار السريع، والقطار السريع لن تقل سرعته عن 250 كيلو مترا في الساعة ".





وتابع:" القطار السريع يربط بين العاصمة الإدارية والعين السخنة ومدينة العلمين الجديدة، مرورا بالسادس من أكتوبر ووادي النطرون".





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض الاتفاق النهائي لإنشاء شركة "سيمنز" العالمية، منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر ، بإجمالي أطوال حوالي ١٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها ٣٦٠ مليار جنيه، وذلك بدءًا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ، و15 محطة، بطول ٤٦٠ كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتان.



