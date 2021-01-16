رامي صبري يطرح أغنيته الجديدة شطبنا .. غداً

يستعد الفنان رامي صبري، لطرح أغنية جديدة بعنوان "شطبنا" غدًا الأحد عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي وجميع التطبيقات في الوطن العربي وذلك بعدما قام رامي، بطرح البرومو الخاص بالأغنية.





يقول مطلع الأغنية: "في ناس بانوا .. على نياتهم .. مانفعوش على قد ما ضروا".





يذكر أن أعلن الفنان رامى صبرى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن انتهاء خلافه مع كل من تامر حسين وعزيز الشافعى بسبب اغنية للمطرب عمرو دياب.





وقال رامى صبرى: "تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير".