التعليم العالي تعلن عن منح دراسية لراغبي الدراسة بالخارج .. تفاصيل

التعليم العالى تعلن عن :

- منح دراسية بسنغافورة والنمسا

- منح مقدمة من جامعة UNICAMILLUS

- منح دراسية مقدمة من الحكومة الصينية بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية لمرشحى برنامج IMPH













أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور أشرف محمد العزازي، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، للقيام بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي لمدة عام.









وفي سياق متصل، نعرض آخر أنشطة الإدارة والبعثات المقدمة :





- إعلان عن منح مقدمة من جامعة UNICAMILLUS





حيث أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الأسنان والجراحة، فضلا عن عدد من البرامج المتخصصة ، علمًا بأن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الأسنان وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التالية :ـ





Nursing





Physiotherapy





Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology





كما أفادت بأنها تقدم منحًا للمتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلوم الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا ، حيث يتم منح الدارسين حق الإقامة فى إيطاليا إلى حين الحصول على شهادة الدبلوم.





ـ علمًا بأن اختيار الطلبة سيتم عبر الانترنت Online نظرًا لمراعاة تبعات جائحة كورونا.





ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ





وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه البرامج





- إعلان عن منح دراسية مقدمه من النمسا للعام الدراسى 2021/2022





بينما أفادت سفارة النمسا بالقاهرة بأن المركز الثقافى النمساوى يقدم منحًا دراسية مقدمة من النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2021/2022 .





المنح الدراسية المتاحة للمصريين هى كالتالى:ـ





Franz Werfel Fellowship





Richard Plaschka Fellowship





Ernst Mach Grant





Ernst Mach Grant for Studying at an Austrian University of Applied Sciences





Ernst Mach Follow-up Grant





ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ









علما بان البعثات لا تتحمل ايه نفقات عن تنفيذ هذه المنح





- منح دراسية مقدمة من الحكومة الصينية بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية لمرشحى برنامج IMPH





وأعلنت المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة تشينجوا بالصين تقدم برنامج IMPH للحصول على درجه الماجستير فى الصحه العامه مموله من الحكومة الصينية بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية وهذه المنح تغطى مصاريف السفر الدولى والاقامه داخل الحرم الجامعة بالاضافه الى بدل الاعاشه .





وذلك علما بأن برنامج ماجستير الصحة العامة IMPHيعد احد البرامج التى تقدم للشباب المتميز بالصين Yes China ومدته سنة واحدة والدراسة تكون باللغه الانجليزيه ويسهم هذا البرنامج فى إخراج جيل جديد من القادة للعمل فى الصحة العامة فى دول العالم النامي .





ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ





清华大学研究生申请系统 (tsinghua.edu.cn)





هاى ان يكون آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو : 31/3/2021، علما بأن البعثات لا تتحمل أي نفقات عن تنفيذ هذه المنح





- إعلان عن منح دراسية سنغافورة للعام 2021/2022





وقد أعلنت الإدارة العامة للبعثات عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية بسنغافورة بان جامعة Nanyang Technological University تقدم منح دراسية على برنامــج الدراسات العليا فى الاقتصاد التطبيقى Msc in Applied Economics التى تنظمه كلية العلوم





بيانات المنح:





عدد (1) منحة كاملة القيمة المالية 42.000 دولار سنغافورى(اعفاء من الرسوم وبالاضافه الى راتب قيمته 10.000 دولار)





عدد (2) منحة دراسية بقيمة 32.000 دولار سنغافورى( اعفاء من الرسوم الدراسية)





عدد (2) منحة دراسية بقيمة 16.000 دولار سنغافورى ( تغطى نصف قيمة المصاريف الدراسية)





علما بان مدة المنحة و الدراسة عام واحد





أخر موعد للتقدم للمنحة 31 يناير 2021





ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الموقع الالكترونى :-





ويمكن التقدم على المنح على الموقع الالكترونى التالى :-



