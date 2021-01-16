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حوادث

بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شاب إثر انقلاب سيارة ملاكي بمركز حوش عيسى

السبت 16/يناير/2021 - 11:11 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أسماء الجنبيهى

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، أثر حادث إنقلاب سيارة ملاكي أعلي كوبري عماره بنطاق مركز حوش عيسى ، تم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلي كوبري عماره بنطاق مركز حوش عيسى.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عنه مصرع سائق السيارة ويدعى "كرم فوزي عبد الونيس، ٢٣ سنة"، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بحوش عيسى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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