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رئيس مدينة زويل: الاقتصاد العالمي في الدول المتقدمة مبني على المعرفة.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 11:43 م
محمود عبد ربة
محمود عبد ربة
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إبراهيم القادري
قال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل  للعلوم والتكنولوجيا، محمود عبد ربه، إن الإقتصاد العالمي فى الدول المتقدمة مبني علي المعرفة، مشيرا إلى أن أي اقتصاد لكي ينهض ويحقق عائدا على أي شعب؛ لا بد أن يبني على المعرفة، لذلك لابد من الاستثمار فى المعرفة.

وأشار عبد ربه خلال لقائه مع الإعلامي مصطفي المنشاوي مقدم برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور،الى أن الإستثمار فى معاهد الأبحاث ليس فقط استثمارا لإجراء أبحاث روتينية، وإنما من المفترض أن يكون استثمارا فى أبحاث تطبيقية؛ لتعود على المجتمع، بالإضافة للأبحاث فى العلوم الأساسية.

ودعا عبد ربة رجال الصناعة سواء فى قطاعات الأعمال أو العام أو الخاص للمشاركة فى تحمل الإنفاق على البحث العلمي، وألا يكون العبء الأساسي على الدولة فقط، لافتا إلى أن دول مثل ألمانيا واليابان و الولايات المتحدة سنجد أن نسبة مشاركة ودعم الدولة للبحث العلمي تنقسم مناصفة بينها وبين رجال الأعمال كل منهم يتحمل 50%.

وأكد أنه تم قبول 201 طالب عام 2020، 24 منهم حاصلون على منح كاملة، لافتا إلى أن القبول يتم وفقا للقدرات حيث يجري إختبار قدرات الطالب وبعد اجتيازه يكون هناك اختبار مقابلة شخصية واختبار لغة انجليزية، إذا اجتاز الــ 3 اختبارات يعاد ترتيبهم مرة ثانية حسب الأعلى منهم.
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