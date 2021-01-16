رئيس مدينة زويل: نستكمل من بعده المسيرة باستكمال المنشآت .. فيديو

محمود عبد ربه، إن المدينة موجود بها اسم الدكتور زويل كقامة علمية كبيرة، وكلنا ننتمي لهذا المكان، مشيرا إلى أن الخبرات الأكاديمية والبحثية وخبرات العمل فى مشاريع مختلفة سواء بحثية أو تخدم الاقتصاد الوطني

وأضاف عبد ربه خلال لقائه فى برنامج ابن مصر الذي يقدمه الإعلامي مصطفى المنشاوي على شاشة فضائية المحور، أن الدكتور الراحل أحمد زويل مثل وقدوة لكل المصريين، وخاصة العلماء وكل من يعمل فى المجال الأكاديمي والبحثي، لأنه استطاع الحصول على جائزة نوبل فى الكيمياء وأن يكون له تأثير فى الجزء الأكاديمي داخل مصر.

إلى أن زويل كان يصر على أن يكون له تأثير فى المجتمع الأكاديمي المصري وبناء مدينة زويل

الأولى لها، مضيفا:" نحن نستكمل من بعده المسيرة باستكمال منشآت المدينة سواء

التعليم

والبحث العلمي.