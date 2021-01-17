توقفي عنها فوراً.. 3 عادات خاطئة تسبب اسمرار الإبط

ظهور البقع الداكنة تحت الإبط واسمراره، أمرٌ مزعج قد يحدث لأي شخص لعادات خاطئة تعود عليها، فأحيانًا يحدث عندما ينتج الجلد كثيرًا من مادة الميلانين، وهي صبغة تعطي الجلد لونه. وهذا ما يسمى بفرط التصبغ، وهناك حالات يكون الاسمرار فيها ناتجًا عن الاحتكاك، وهو في كل الأحوال يسبب عدم الراحة والإزعاج.

الدكتورة طاهرة لهيطة، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة، قدمت مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة"، أخطر 3 أسباب تؤدي لاسمرار الإبط، حذرت منها وأعطت لها حلول بديلة.



أشهر أخطاء تؤدي لاسمرار الإبط:





-ارتداء الملابس الضيقة الاسترتش غير القطنية؛ بحيث تحتك مع الجسم، فتصبح البشرة حمراء وربما تسبب التهاب الجلد أيضًا، وبالتالي يؤدي ذلك لتكوين صبغات تغير لون الجلد وتسبب اسمراره.





-استعمال ليفة الاستحمام بشكل دائم لتنظيف هذه المنطقة باعتبار أن ملمسها الخشن سيجعلها أداة فعالة لتنظيف الجسم، والتخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة، إلا أن ذلك يؤدي إلى احمرار المنطقة واسمرار المناطق المصابة بالالتهابات.





-استعمال منتجات الاستحمام القاسية على البشرة، مثل الصابون المعطر والصابون المضاد للبكتيريا، الذي يسبب جفاف البشرة وتهيجها لاعتماد تركيبته على مواد كيميائية قوية، يؤدي إلى انسداد المسامات وبالتالي يترك بقعًا داكنة اللون تسبب اسمرار الجلد.

ونصحت الدكتورة طاهرة لهيطة باستبدال هذه العادات الخاطئة بأمور تساعد على التخلص من اسمرار منطقة تحت الإبط، تعرف عليها فيما يلي:-



3 عادات تخلصك من اسمرار منطقة تحت الإبط بشكل نهائي:





1-ارتداء الملابس القطنية الواسعة وغير المخلوطة بالألياف الصناعية، فالقطن له قدرة فائقة على امتصاص العرق؛ المسبب الأول لحدوث هذا الاسمرار.





2-استعمال ليفة الاستحمام الإسفنجية الناعمة على البشرة لتجنب احتكاك الليف مع الجلد وتنشيف منطقة تحت الإبط بشكل دائم من الماء الذي يساعد على اسمرار الجلد وتصبغه وتعير لونه.





3-الابتعاد عن استعمال الصابون المعطر لتنظيف المنطقة واختيار منظفًا لطيفًا على الجسم بدون روائح معطرة.​