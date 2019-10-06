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مرأة

بديلاً لليزر.. تخلصي من شعر الإبط بدون آلام

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:07 ص
بديل لليزر ...تخلصى
بديل لليزر ...تخلصى من شعر الأبط بدون آلام
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أسماء عبد الحفيظ
تعاني أغلب السيدات والفتيات من مشكلة التخلص من الشعر تحت الإبط فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إزالة شعر الإبط بدون آلام بهذه الحيلة، يقدمها موقع "بولد سكاي " وهي:


الموز والشوفان
هذا هو علاج بسيط لإزالة الشعر تحت الإبط دون أي ألم.

مكونات:
شوفان موز

كيف نفعل:
1. أولا ، مزج بعض دقيق الشوفان لجعل مسحوق. 
2. يهرس نصف موزة ويضاف إليها مسحوق الشوفان. 
3. امزج المكونات معا وقم بتطبيقها على تحت الإبطين. 
4. اتركه لمدة 15 دقيقة واشطفه بالماء البارد.
كرر هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع والعمل الإضافي سيتم فرز المشكلة.
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