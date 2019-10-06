بديلاً لليزر.. تخلصي من شعر الإبط بدون آلام

تعاني أغلب السيدات والفتيات من مشكلة التخلص من الشعر تحت الإبط فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إزالة شعر الإبط بدون آلام بهذه الحيلة، يقدمها موقع "بولد سكاي " وهي:









الموز والشوفان

هذا هو علاج بسيط لإزالة الشعر تحت الإبط دون أي ألم.





مكونات:

شوفان موز





كيف نفعل:

1. أولا ، مزج بعض دقيق الشوفان لجعل مسحوق.

2. يهرس نصف موزة ويضاف إليها مسحوق الشوفان.

3. امزج المكونات معا وقم بتطبيقها على تحت الإبطين.

4. اتركه لمدة 15 دقيقة واشطفه بالماء البارد.