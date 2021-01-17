تصفية الحديد والصلب.. وزير قطاع الأعمال لـ أحمد موسى: مرتاح للقرار ولا أمل في تطويرها.. وبكري يقدم استجوابا للبرلمان

خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، جزء من حلقة أمس السبت للحديث عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب، وأجرى موسى العديد من المداخلات الهاتفية الهامة مع أعضاء مجلس النواب ووزير قطاع الأعمال من أجل الوقوف على تفاصيل القرار وأبعاده وآثاره.





تخسر من 20 سنة

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، التزمنا بقواعد الحوكمة وفي العديد من المناسبات تم الإشارة إلى صعوبة موقف الشركة ".





وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شركة الحديد والصلب تخسر منذ 20 عاما وفي عام 2014 قررت الشركة جلب استشاري دولي لمساعدة الشركة ".





وتابع :" شركة مصنع الحديد والصلب مطروحة في البورصة وبالتالي لا يمكن أن نطرح الأمر للحوار المجتمعي "، وأكمل:" الإدارة التنفيذية كانت تقوم بتشغيل الأفران حسب توفر سيولة المادة الخام وفحم الكوك" ، مضيفا:" تولدت مديونيات كبيرة لدى شركة الكوك وتوقفت الافران نتيجة عدم توافر فحم الكوك".





ولفت هشام توفيق:" مجلس إدارة الحديد والصلب لم تتمكن من التشغيل بشكل متصل وتم غلق باب الاستشاري الأجنبي لتطوير الشركة"، مضيفا:" في 2019 طرحنا الأمر على مستثمرين عالميين لتطوير شركة الحديد والصلب وطالبنا المستثمرين بـ زيادة الانتاج في المصنع لأكثر من مليون طن سنويا ".





قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه تم الجلوس مع كافة المسؤولين والعمال والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في شركة الحديد والصلب، مضيفا:" مقصرناش في الحوار مع عمال الشركة".





وأضاف هشام توفيق"، :" شركة الحديد والصلب كانت تستحق دعم في الكهرباء والغاز ولكن السبب الرئيسي في انهيار الشركة هو عدم توافر متوسط الخامات المستخدمة في التشغيل وانخفاض تركيز المواد الخام"، وتابع:" لا اتعمد تصفية شركة الحديد والصلب وهناك أسباب وارء التصفية، مضيفا:" التكنولوجيا المستخدمة في مصنع الحديد والصلب قديمة للغاية وتعتبر تكنولوجيا عام 1960 ولم تعد تواكب التكنولوجيا الحديثة ".





ولفت هشام توفيق:" كان لابد من إحلال مصنع الحديد والصلب في حلوان منذ 20 عاما "، مضيفا:": هدفي هو مواكبة الشركات للتكنولوجيا الحديثة في مختلف أنحاء العالم".





قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه لن يتم توزيع عمال الحديد والصلب على شركات اخرى، وأغلب العمالة إدارية، مضيفا:" نحن متخمين بالعمالة الإدارية، وأنا معنديش حاجة أخبيها وسأتجه إلى مجلس النواب لشرح الأمر أمام أعضاء النواب ".





وأوضح هشام توفيق:" مرتاح نفسيا لقرار تصفية مصنع الحديد والصلب في حلوان، وقرار التصفية فني بحت، ولا مجال للعواطف، و قال إنه لا يوجد 1% نسبة أمل من أجل تطوير مصنع الحديد والصلب مرة اخرى ".





استجواب رسمي





قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إنه تقدم باستجواب رسمي لاتهام وزير قطاع الأعمال بأنه مسؤول عن تصفية شركة من أهم الشركات وأقدمها في الشرق الأوسط .





وأضاف مصطفى بكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بدلا من تطوير الشركة وتحديثها قرر وزير قطاع الأعمال تصفية شركة الحديد والصلب".





وتابع مصطفى بكري: "التصفية تعني تفكيك الشركة وبيعها خردة وبيع الأراضي التابعة لشركة الحديد والصلب بـ 1454 فدانًا بالتبين، وتمتلك الشركة 200 مليون طن من خام الحديد في مناجم الواحات البحرية كافية لتشغيل 60 عاما بقيمة 6 مليارات دولار".





وأكمل مصطفى بكري: "العلامة التجارية لشركة الحديد والصلب تقدر بـ 100 مليون دولار"، مضيفا:" وزير قطاع الأعمال له موقف مسبق تجاه شركات الحديد والصلب، ووزير قطاع الأعمال لم يزر شركة الحديد والصلب مسبقا وما أسباب الموقف الذي يتخذه وزير قطاع الأعمال تجاه الشركة".





وأضاف مصطفى بكري:" أطالب رئيس مجلس النواب بسرعة استدعاء وزير قطاع الأعمال للاستجواب وسأكشف الحقيقة بالمستندات، و أناشد الرئيس السيسي بالتدخل من أجل إنقاذ شركة الحديد والصلب وهو الملاذ لكل المصريين".





بيان عاجل





وقدم عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، معلقا على قرار تصفية مصنع الحديد والصلب، ببيان عاجل لمجلس النواب لمواجهة قرار التصفية.





وقال عاطف مغاوري في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "البيان العاجل من اجل انقاذ الوضع في شركة الحديد والصلب ونطالب بوقف قرار التصفية وتشكيل لجنة تقصي حقائق".





وتابع عاطف مغاوري: "يرأس مجلس النواب الآن قامة قانونية ودستورية كبرى وجميعنا أقسم على احترام الدستور والقانون".





وأكمل عاطف مغاوري: "قرار تصفية الحديد والصلب يعتبر استسهال للأمور وعدم حل المشاكل من جذورها".





ولفت عاطف مغاوري: "الحديد والصلب قلعة من قلاع مصر الصناعية منذ عام 1954 وخلقت بجانبها صناعات اخرى لان صناعة الحديد والصلب مغذية لمشروعات أخرى ".





وصمة عار





وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، تعليقا على قرار تصفية مصنع الحديد والصلب، إننا نوافق على تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف وهب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "شركة الحديد والصلب أكبر شركة حديد في مصر أنشئت عام 1954"، وتابع :" تصفية الحديد والصلب وصمة عار تسببت فيها وزارة قطاع الأعمال"، مضيفا:" نلجأ للرئيس السيسي من أجل انقاذ شركة الحديد والصلب .





ولفت محمد وهب الله إلى أن العمال يعملون على الحفاظ على شركتهم، ورئيس شركة الحديد والصلب وضع خطة مستقبلية لتطوير المصنع، وعرض الأمر على الجمعية العمومية، ولكن لم يتم النظر إلى رؤية التطوير وتم إصدار قرار التصفية ".



