تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل معجنات الثوم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع.

مقادير معجنات الثوم

3 و ثلاثة أرباع كوب دقيق

1 و نصف ملعقة كبيرة سكر

1 باكو خميرة فورية

2 ملعقة ملح

1 و نصف كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون للتغطية

1 مكعب زبدة

1 و نصف كوب بقدونس

1 و نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة ناعم

ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة زيت



طريقة تحضير معجنات الثوم

* تخلط الخميرة مع الماء والسكر وتترك حتى تتخمر.

* يخفق الدقيق مع رشة الملح والزيت ثم يضاف خليط الخميرة تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على قوام مناسب للعجين.

* تترك العجينة مغطاه حتى تتخمر.

* تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم تشكل حسب الرغبة.

* تترك مرة أخرى حتى تتخمر.

* ترفع الزبدة والثوم على النار مع إضافة الملح والفلفل ثم يضاف البقدونس.

* تدهن العجينة بالخليط وتضاف الجبن البارميزان ثم تخبز بالفرن وتقدم.