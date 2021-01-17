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مرأة

طريقة عمل معجنات الثوم

الأحد 17/يناير/2021 - 05:04 ص
طريقة عمل معجنات
طريقة عمل معجنات الثوم
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل معجنات الثوم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع. 

مقادير معجنات الثوم

3 و ثلاثة أرباع كوب دقيق
1 و نصف ملعقة كبيرة سكر
1 باكو خميرة فورية
2 ملعقة ملح
1 و نصف كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون للتغطية
1 مكعب زبدة
1 و نصف كوب بقدونس
1 و نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ربع كوب جبنة بارميزان  مبشورة ناعم
ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير معجنات الثوم

* تخلط الخميرة مع الماء والسكر وتترك حتى تتخمر.

* يخفق الدقيق مع رشة الملح والزيت ثم يضاف خليط الخميرة تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على قوام مناسب للعجين.

* تترك العجينة مغطاه حتى تتخمر.

* تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم تشكل حسب الرغبة.

* تترك مرة أخرى حتى تتخمر.

* ترفع الزبدة والثوم على النار مع إضافة الملح والفلفل ثم يضاف البقدونس.

* تدهن العجينة بالخليط وتضاف الجبن البارميزان ثم تخبز بالفرن وتقدم.

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