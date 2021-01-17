تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل معجنات الثوم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع.
مقادير معجنات الثوم
3 و ثلاثة أرباع كوب دقيق
1 و نصف ملعقة كبيرة سكر
1 باكو خميرة فورية
2 ملعقة ملح
1 و نصف كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون للتغطية
1 مكعب زبدة
1 و نصف كوب بقدونس
1 و نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة ناعم
ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة زيت
طريقة تحضير معجنات الثوم
* تخلط الخميرة مع الماء والسكر وتترك حتى تتخمر.
* يخفق الدقيق مع رشة الملح والزيت ثم يضاف خليط الخميرة تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على قوام مناسب للعجين.
* تترك العجينة مغطاه حتى تتخمر.
* تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم تشكل حسب الرغبة.
* تترك مرة أخرى حتى تتخمر.
* ترفع الزبدة والثوم على النار مع إضافة الملح والفلفل ثم يضاف البقدونس.
* تدهن العجينة بالخليط وتضاف الجبن البارميزان ثم تخبز بالفرن وتقدم.