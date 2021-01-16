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مرأة

طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس

السبت 16/يناير/2021 - 05:01 ص
فطائر
فطائر
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس بمذاق لا يقاوم وشكل شهي وسريع لعشاق الفطائر .
 
مقادير فطائر الجبنة بالبقدونس

3 كوب دقيق 
1ملعقة كبيرة خميرة 
1 كوب ماء دافئ 
1 ملعقة كبيرة سكر 
ربع كوب زبدة مذابة 
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
ملح 
الحشوة
جبنة بيضاء 
جبن موزاريلا 
بقدونس مفروم 
للوجه
بيضة 
لبن 
حبة البركة 
سمسم

طريقة تحضير فطائر الجبنة بالبقدونس

* تخفق مكونات العجينة حتى الحصول على قوام مناسب ثم تترك مغطاة حتى تتخمر

* تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

* تخلط مكونات الحشوة.

* ثم تحشى بها العجينة وتشكل حسب الرغبة إما فطائر صغيرة أو فطيرة كبيرة أو سندوتشات

* ثم يدهن الوجه بيبض ولبن ثم يضاف حبة البركة والسمسم
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