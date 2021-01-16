يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس بمذاق لا يقاوم وشكل شهي وسريع لعشاق الفطائر .

مقادير فطائر الجبنة بالبقدونس





3 كوب دقيق

1ملعقة كبيرة خميرة

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب زبدة مذابة

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

الحشوة

جبنة بيضاء

جبن موزاريلا

بقدونس مفروم

للوجه

بيضة

لبن

حبة البركة

سمسم





طريقة تحضير فطائر الجبنة بالبقدونس





* تخفق مكونات العجينة حتى الحصول على قوام مناسب ثم تترك مغطاة حتى تتخمر





* تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.





* تخلط مكونات الحشوة.





* ثم تحشى بها العجينة وتشكل حسب الرغبة إما فطائر صغيرة أو فطيرة كبيرة أو سندوتشات



