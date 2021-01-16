يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس بمذاق لا يقاوم وشكل شهي وسريع لعشاق الفطائر .
مقادير فطائر الجبنة بالبقدونس
3 كوب دقيق
1ملعقة كبيرة خميرة
1 كوب ماء دافئ
1 ملعقة كبيرة سكر
ربع كوب زبدة مذابة
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح
الحشوة
جبنة بيضاء
جبن موزاريلا
بقدونس مفروم
للوجه
بيضة
لبن
حبة البركة
سمسم
طريقة تحضير فطائر الجبنة بالبقدونس
* تخفق مكونات العجينة حتى الحصول على قوام مناسب ثم تترك مغطاة حتى تتخمر
* تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.
* تخلط مكونات الحشوة.
* ثم تحشى بها العجينة وتشكل حسب الرغبة إما فطائر صغيرة أو فطيرة كبيرة أو سندوتشات
* ثم يدهن الوجه بيبض ولبن ثم يضاف حبة البركة والسمسم