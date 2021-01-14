شهية ولذيذة.. طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس

مقادير فطائر الجبنة بالبقدونس

3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب زبدة مذابة

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح





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-الحشوة

جبنة بيضاء

جبن موزاريلا

بقدونس مفروم





-للوجه

بيضة

لبن

حبة البركة

سمسم





طريقة تحضير فطائر الجبنة بالبقدونس:

-تخفق مكونات العجينة حتى الحصول على قوام مناسب ثم تترك مغطاة حتى تتخمر.

-تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

-تخلط مكونات الحشوة.

-ثم تحشى بها العجينة وتشكل حسب الرغبة إما فطائر صغيرة أو فطيرة كبيرة أو سندوتشات.

-ثم يدهن الوجه بيبض ولبن ثم يضاف حبة البركة والسمسم.







