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مرأة

شهية ولذيذة.. طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس

الخميس 14/يناير/2021 - 05:26 ص
طريقة عمل فطائر
طريقة عمل فطائر الجبنة بالبقدونس
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هاجر هانئ
 فطائر الجبنة بالبقدونس من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص خلال اليوم، لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل  فطائر الجبنة بالبقدونس  في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير فطائر الجبنة بالبقدونس
3 كوب دقيق 
1 ملعقة كبيرة خميرة 
1 كوب ماء دافئ 
1 ملعقة كبيرة سكر 
ربع كوب زبدة مذابة 
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
ملح 

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-الحشوة
جبنة بيضاء 
جبن موزاريلا 
بقدونس مفروم 

-للوجه
بيضة 
لبن 
حبة البركة 
سمسم 

طريقة تحضير فطائر الجبنة بالبقدونس:
-تخفق مكونات العجينة حتى الحصول على قوام مناسب ثم تترك مغطاة حتى تتخمر.
-تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.
-تخلط مكونات الحشوة.
-ثم تحشى بها العجينة وتشكل حسب الرغبة إما فطائر صغيرة أو فطيرة كبيرة أو سندوتشات.
-ثم يدهن الوجه بيبض ولبن ثم يضاف حبة البركة والسمسم.


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