بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ‎فطائر الشيش للشيف فاطمة أبو حاتي

‎حرصت الشيف فاطمة أبو حاتي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشر طريقة عمل فطائر الشيش بأسهل الخطوات.





مقادير فطائر الشيش

‎معلقة كبيرة سكر

‎معلقة كبيرة خميرة

‎كوب ماء دافئ

‎كوب حليب دافئ

‎بياض بيضه(ويتم فصله الصفار ويستخدم لدهن الوجه)

‎نصف كوب زيت

‎5 أكواب دقيق





‎لتحضير الحشو:

‎صدور دجاج مقطعه مكعبات

‎3معلقه كبيره زيت

‎2حبه متوسطه بصل

‎2فص ثوم

‎2فلفل اخضر

‎1فلفل احمر

‎معلقه صغيره صلصه طماطم

‎معلقه صغيره بابريكا مطحون

‎معلقه صغيره فلفل اسود

‎معلقه صغيره كمون

‎معلقه صغيره زعتر

‎معلقه صغيره ملح





‎للوجه:

‎طماطم شرائح

‎كوب جبنه شيدر

كوب جبنه موتزريلا

‎فلفل اخضر شرايح

‎صفار بيضه مع فانيليا أو نسكافيه ويمكن الاستغناء عنها واستبدالها بحليب





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‎طريقة تحضير فطائر الشيش

نبدأ بتحضير العجين بوضع الخميره والسكر والماء وتترك 10 دقائق لنتاكد من فاعلية الخميره ثم نضيف الحليب وبياض البيض والملح ونترك جيدا ونضيف الدقيق تدريجيا ويعجن حتى يتماسك وتصبح العجينه لينه يضاف الزيت في النهايه للحصول على القوام الناعم غير الملتصق توضع جانبا لتخمر.





‎الحشو..

يوضع البصل مع الزيت حتى تذبل ثم يضاف الثوم مع الدجاج ويقلب حتى ينضج ثم يضاف الفلفل المقطع ومعجون الطماطم وتحرك حتى تتجانس لتضاف بعدها التوابل تقلب جيدا وتترك جانبا حتى تبرد.

‎نكور العجين كور صغيره بحجم البيض وكورتين كبار بحجم البرتقال نفرد كل كوره بسمك نص سم .

نضعه بعد التشكيل على ورق زبده نفرد الكوره الكبيره علي شكل بيضاوي وتدهن زبده وتقطع إلي شرائح طوليه بعرض ٢سم ناخذ ٣شرائح و تشكل كالضفيره ونلفها علي طرف الفطيره ويغطي ويترك لمده ربع ساعه.

‎بعدها يتم الحشو ودهن الأطراف وتدخل على درجة حرارة 200 حتى تنضج.