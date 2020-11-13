بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فطائر البطاطس

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مقادير فطائر البطاطس

كوب ونصف ماء

معلقه كبيره خميره

6 كوب طحين

معلقه كبيره سكر

نصف كوب زيت





للحشوه :

بصله كبيره متقطعه صغير

4 بطاطس متوسطه مسلوقه

2 كوب ميكس جبن

معلقه صغيره بابريكا

ملح وفلفل اسود

نصف كوب كزبره مفرومه





طريقة تحضير فطائر البطاطس

ضعي المكونات في العجانة حتى تصبح العجينة متماسكة

ونكورها و تركها تختمر و يتضاعف حجمها

في طاسه علي النار نضع زيت ثم نشوح البصل و نضع الملح و الفلفل و البابريكا

ثم نضع البطاطس المسلوقه و نهرسها ثم نضيف الكزبره و نرفعها من النار وتترك لكي تبرد ونضيف الجبنه وناخذ كل كوره من العجين و نضع فيها الحشوة و نقفلها و نقليها في زيت ساخن حتي تحصل للون ذهبي من الجهتين

وتخرج وتقدم