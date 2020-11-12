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طريقة تحضير سلطة البطاطس والجزر والبازلاء بالمايونيز

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ طريقة تحضير سلطة البطاطس والجزر والبازلاء بالمايونيز.

مكونات:
1/2 كيلو جرام بازلاء
1/2 كيلو جرام بطاطس
2 حبة كبيرة جزر
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة شاي
ملعقة كبيرة من الخل الأبيض
كوب كبير مايونيز

طريقة :
تحتاج هذه الوصفة إلى تحضير المكونات الخاصة بها، وذلك عن طريقة تقطيع الخضروات وتسويتها. 
يجب القيام بتقشير الجزر وتقطيعه لمكعبات صغيرة مناسبة، ثم بعد ذلك يغسل جيدًا بالماء الجاري للتخلص من الشوائب العالقة به، وكذلك الحال في البطاطس، تقشر ثم تقطع مكعبات صغيرة، ثم تغسل بالماء الجري، ومعهم البازلاء التي يجب أن تغسل جيدًا. 
في وعاء متوسط الحجم توضع البازلاء مع الجزر، ويضاف عليهم كمية مناسبة من الماء، ويترك الوعاء على نار متوسطة حتى تسلق البازلاء مع الجزر وتنضج، بعدها يتم رفعهم وتصفيتهم تمامًا من ماء السلق. 
وبالطريقة نفسها يتم سلق مكعبات البطاطس حتى تنضج تمامًا، مع الحرص على عدم تركها مدة كبيرة حتى لا تتعجن في أثناء التحضير. 
في وعاء نظيف يتم وضع المايونيز مع الملح والفلفل وملعقة الخل الأبيض، ثم يتم خلطهم جيدًا. 
يضاف البطاطس والبسلة والجزر إلى خليط المايونيز، وتقلب جميع المكونات برفق حتى تختلط معًا. 
يوضع وعاء سلطة البطاطس والجزر والبازلاء بالمايونيز في المبرد حتى يتماسك صوص المايونيز مع الخضروات. 
تقدم السلطة في أطباق التقديم، ويمكن أن ترش بالبقدونس المفروم.

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