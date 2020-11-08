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طريقة عمل شلاضة البطاطس والخضار

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
طريقة عمل شلادة البطاطس
طريقة عمل شلادة البطاطس والخضار
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل شلاضة البطاطس والخضار بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ لعشاق البطاطس.

مقادير شلاضة البطاطس والخضار

600 جرام بطاطس  مسلوقة مهروسة
ملعقة كبيرة زبدة
ملح فلفل أسود
ملعقة كبيرة لبن  او كريمة طبخ
كوب جزر  مسلوق
 كوب بطاطس  مسلوقة
كوب قرنبيط  مسلوق
كوب كرات  مسلوق
كوب بسلة  مسلوقة
كوب فاصولياء خضراء  مسلوقة
 كوب زيتون اسود  شرائح بالصوص
1 و نصف ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملعقة كبيرة خل
 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح فلفل أسود
3 أكواب مايونيز

التزيين:


 جزر  وردات
طماطم  وردات
زيتون اسود وأخضر

طريقة تحضير شلاضة البطاطس والخضار

* تخلط البطاطس بالكريمة والزبدة وتقلب جيدًا

* يضاف الخضار المشكل وزيت الزيتون ويقلبوا جيدًا، ثم يضاف الملح والفلفل

* بعد ذلك، يضاف الخليط في قالب تشيز كيك، وتزين بخليط المايونيز بالشبت ووردات الجزر والطماطم والبصل الأخضر، وتقدم.

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