تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل شلاضة البطاطس والخضار بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ لعشاق البطاطس.

مقادير شلاضة البطاطس والخضار

600 جرام بطاطس مسلوقة مهروسة

ملعقة كبيرة زبدة

ملح فلفل أسود

ملعقة كبيرة لبن او كريمة طبخ

كوب جزر مسلوق

كوب بطاطس مسلوقة

كوب قرنبيط مسلوق

كوب كرات مسلوق

كوب بسلة مسلوقة

كوب فاصولياء خضراء مسلوقة

كوب زيتون اسود شرائح بالصوص

1 و نصف ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح فلفل أسود

3 أكواب مايونيز





التزيين:



جزر وردات

طماطم وردات

زيتون اسود وأخضر

طريقة تحضير شلاضة البطاطس والخضار

* تخلط البطاطس بالكريمة والزبدة وتقلب جيدًا

* يضاف الخضار المشكل وزيت الزيتون ويقلبوا جيدًا، ثم يضاف الملح والفلفل

* بعد ذلك، يضاف الخليط في قالب تشيز كيك، وتزين بخليط المايونيز بالشبت ووردات الجزر والطماطم والبصل الأخضر، وتقدم.