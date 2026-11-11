محمود مسلم: استمرار الحرب في ظل فوز ترامب ونتنياهو بالرهانات السياسية كان سيدفع العالم لحرب عالمية ثالثة

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يمكن الفصل بين التطورات السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى إلحاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستمرار الحرب، في ظل رهانات سياسية تتعلق بمستقبله ومحاولاته إفشال تحالف إيزنكوت والضغط عليه.



وأوضح "مسلم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "العاشرة"، مساء الأربعاء، أن استمرار الحرب، في ظل فوز ترامب ونتنياهو بالرهانات السياسية التي يسعيان إليها، كان من الممكن أن يدفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة، لافتًا إلى أن المنطقة كانت تقف على فوهة بركان، قبل أن تسهم الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية في تجنب الانزلاق إلى مواجهة أوسع.



وأشار إلى أن ترامب أصبح منشغلًا بالتطورات الداخلية في الولايات المتحدة، رغم تصريحاته بأن الحرب انتهت بنسبة 93%، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا يمكن التعويل عليها في تقييم الموقف الفعلي أو ضمان عدم استئناف المواجهات.



وأضاف أن إيران تتحدث بوضوح عن استهداف أوروبا حال استئناف الحرب، في ظل تحركات تتعلق بخروج طائرات من الأراضي الأوروبية باتجاهها، وهو ما يعكس اتساع نطاق التهديدات والمخاطر المرتبطة بالصراع.



ولفت مسلم إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نحو استخدام الضغوط الاقتصادية، موضحًا أن ترامب أقر بما كشفه نائبه جيه دي فانس بشأن تأثر نتائج الحزب الجمهوري بعدة عوامل، في مقدمتها تداعيات الحرب وارتفاع الأسعار والحرب المرتبطة بإسرائيل.