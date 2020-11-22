صحية ولذيذة.. طريقة عمل فطائر برقائق الشوكولاتة

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فطائر برقائق الشوكولاتة بمذاق لا يقاوم.

مقادير فطائر برقائق الشوكولاتة

5 كوب دقيق

1 و نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية

5 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب لبن بارد 50 جرام زبدة لينة

1 بياض بيضة

1 بيضة

1 و نصف كوب رقائق شوكولاتة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 صفار بيضة للدهن

طريقة تحضير فطائر برقائق الشوكولاتة

في العجانة



* • ثم تقسم العجينة إلى كرات ثم تشكل حسب الرغبة ثم توضع الفطائر على ورق الزبدة

* • ثم تضاف البيضة ثم الفانيلا

* • ثم يضاف اللبن والدقيق بالتدريج ثم رقائق الشوكولاتة وتخلط جيدا

* • يخلط صفار البيضة مع الفانيلا ثم يدهن الوجه ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج وتقدم





فوائد الشوكولاتة

أظهر بحث جديد أن الشوكولاتة الداكنة لها تأثير مفيد على وظائف المخ.

وفقًا لبحث أجراه علماء من جامعة نورث كارولينا، يمكن زيادة الانتباه والتركيز إذا تم تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو خلال النهار.

أجريت الدراسة على 122 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا، تمت مراقبة نشاط دماغهم بعد تناول أنواع مختلفة من الشوكولاتة ، والتي أثبتت أن الشوكولاتة الداكنة لها أفضل تأثير على نشاط الدماغ.

تعمل الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على حوالي 60 % من الكاكاو، على تقوية التركيز بنجاح، لذا فإن وقت الظهيرة هو أفضل وقت لتناولها.

بالإضافة إلى كونها جيدة للغاية للتركيز، فإن الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة والمواد التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

بالإضافة إلى ذلك ، اكتشف العلماء أن مكعبًا واحدًا من الشوكولاتة الداكنة يكفي لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.







وتوصلت دراسة طبية جديدة إلى أن الأطعمة الغنية بالكاكاو، مثل زبدة الكاكاو وحبوب ومسحوق الكاكاو إلى جانب الشوكولاتة الداكنة غنية بفيتامين "د".





وقال الدكتور"جابرييل ستانجل"، الأستاذ المشارك فى جامعة "مارتن لوثر" فى ألمانيا: "هذا ليس مفاجئا لأن محتوى الكاكاو فى الشيكولاتة الداكنة أقل بكثير ، لذلك يؤكد افتراضنا بأن الكاكاو هو مصدر غنى بفيتامين (د – 2 )".



وعلى الرغم من الفوائد الجمة للشيكولاتة الداكنة إلا أن الباحثين ينصحون بعدم الإفراط فى تناولها أو استهلاكها بكميات كبيرة .