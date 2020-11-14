سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فطائر بالجبن الحلوم





اقرأ أيضا..





مقادير فطائر الجبن الحلوم

كوب حليب دافئ

معلقة طعام خميره فوريه

ربع كوب زيت نباتي

ملح

٢ معلقه كبيره زبادي

٢ كوب و نصف دقيق





للحشوه :

مكعبات جبنه حلوم





للوجه:

بيضه

معلقه صغيره خل

قهوه سريعه التحضير

معلقتين كبار حليب

معلقة كبيره زعتر





طريقه تحضير فطائر الجبن الحلوم

نخلط الحليب مع الخميره و السكر و نتركهم يتفاعلوا

ثم يضاف ربع كوب زيت نباتي و الملح و الزبادي ونخلط ثم نضيف الدقيق بالتدريج و نعجن لمده ١٠ دقايق و نغطيها و نتركها تختمر لمده نصف ساعه حتي يتضاعف حجمها

ثم نشكلها كور صغيره

نفرد كل كوره ونضع فيها قطعه جبنه ونغلقها علي كل مربع و نتركها تختمر ثم ندهن الفطائر بخليط الدهن ونرش الوجه بالزعتر و ندخله فرن ساخن علي درجه حراره ٢٠٠ حتي تحصل علي لون ذهبي و تقدم.



