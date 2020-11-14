سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فطائر بالجبن الحلوم

فطائر بالجبن الحلوم من المعجنات التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ فيمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات وتقديمها لأفراد أسرتك، فقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل فطائر الجبن الحلوم عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك.
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مقادير فطائر الجبن الحلوم
كوب حليب دافئ
معلقة طعام خميره فوريه
ربع كوب زيت نباتي
ملح
٢ معلقه كبيره زبادي
٢ كوب و نصف دقيق
للحشوه :
مكعبات جبنه حلوم
للوجه:
بيضه
معلقه صغيره خل
قهوه سريعه التحضير
معلقتين كبار حليب
معلقة كبيره زعتر
طريقه تحضير فطائر الجبن الحلوم
نخلط الحليب مع الخميره و السكر و نتركهم يتفاعلوا
ثم يضاف ربع كوب زيت نباتي و الملح و الزبادي ونخلط ثم نضيف الدقيق بالتدريج و نعجن لمده ١٠ دقايق و نغطيها و نتركها تختمر لمده نصف ساعه حتي يتضاعف حجمها
ثم نشكلها كور صغيره
نفرد كل كوره ونضع فيها قطعه جبنه ونغلقها علي كل مربع و نتركها تختمر ثم ندهن الفطائر بخليط الدهن ونرش الوجه بالزعتر و ندخله فرن ساخن علي درجه حراره ٢٠٠ حتي تحصل علي لون ذهبي و تقدم.