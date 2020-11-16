سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فطائر دجاج

فطائر دجاج من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل،

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مقادير فطائر دجاج

4 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

بيضة

نصف كوب سمنة

ملح

ماء للعجن





- الوجه

بيض

فانيليا

لبن





-الحشو

دجاج قطع

بصل مفروم

كوسة مبشورة

جزر مبشور

بهارات

زيت





-البشاميل

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 كوب لبن

ملح

فلفل أسود









طريقة تحضير فطائر دجاج

العجينة

تترك العجينة نصف ساعة لتختمر





للحشو

يشوح بصل في زيت ثم يضاف جزر وكوسة

يضاف الدجاج وتتبل بملح وفلفل وتترك على النار حتى تمام الطهي





للبشاميل

يشوح الدقيق في زبدة حتى يتغير لونه، ثم يضاف اللبن وتقلب حتى يثقل القوام

في صاج، تشكل العجينة على شكل مركب مفتوح وتحشى بحشوة الدجاج ثم يوضع البشاميل على الوجه

تدخل الفرن حتى تمام النضج