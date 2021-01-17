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مرأة

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي

الأحد 17/يناير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
تصدر الفنان نادر حمدي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما أن احتفل مساء أمس بزفافه على  المنتجة سارة حسني في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

لفتت زوجة نادر حمدي الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الجبير الراقي المطرز، وقد حمل الفستان توقيع Nour Azazy.

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وتزينت سارة حسني بإكسسوارات الشعر التي زادت من جاذبيتها وأناقتها، فيما أكملت طلتها بطرحة طويلة للغاية، واعتمدت العروس على تسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب، فيما وضعت لها خبيرة التجميل دينا راشد مكياجا هادئا ومميزا.

وكشفت صور سارة حسني عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، عن إطلالاتها وذوقها المميز في اختيار الأزياء التي تظهر بها، فهي تميل إلي الأسلوب العصري والكاجوال.

تعتمد على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة والتي تبرز رشاقتها وأناقتها أيضا.

إليكم الصور.
بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي
بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي
بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي
بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي
بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي
بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي
بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي
بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي
بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي
بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي
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