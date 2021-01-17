بالكمامات.. أحمد الشامي يتبع الإجراءات الاحترازية بحفل زفاف نادر حمدي

نشر الفنان أحمد الشامي صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ظهر أحمد الشامي في الصورة بالكمامات مع عدد من اصدقائه من حفل زفاف الفنان نادر حمدي وعروسته المنتجة سارة حسني .





وعلق أحمد الشامي علي الصورة قائلا :" مجموعة الكمامات".













واحتفل الفنان والملحن وعضو فريق واما نادر حمدي بزفافه من المنتجة سارة حسني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الشاعر تامر حسين وبعض الأصدقاء.





وحضر حفل الزفاف كل من الفنان أكرم حسنى والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ ومحمد نور وتوما ومحمد سراج.