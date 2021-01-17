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اقتصاد

الجرام يتخطى الـ900 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم 17-1-2021

الأحد 17/يناير/2021 - 09:38 ص
الذهب
الذهب
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آيات أحمد
استقرت أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17-1-2021، بعد تباينها أمس السبت بصورة طفيفة تجاوز حاجز الجنيه الواحد لدى محلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة في أعيرة الذهب نحو 917 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا في أعيرة الذهب لنحو 802 جنيه. 


بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 687 جنيها .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لنحو 535 جنيها .

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6416 جنيها و أوقية الذهب 28.51 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 916.6 ألف جنيه.
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