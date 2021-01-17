الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية.. أنواعها وأهميتها

الأنشطة الطلابية من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها طلاب الجامعات، خاصة فى أول سنواتهم الدراسية داخل الجامعة، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" للطلاب الراغبين في الالتحاق بالأنشطة الطلابية طريقة الانضمام إلى الأنشطة والتعرف عليها وأهمية الأنشطة الطلابية، الإجابة عن جميع هذه التساؤلات. تعدمن أكثر الأشياء التي يتساءل عنها طلاب الجامعات، خاصة فى أول سنواتهم الدراسية داخل الجامعة، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" للطلاب الراغبين في الالتحاق بالأنشطة الطلابية طريقة الانضمام إلى الأنشطة والتعرف عليها و، الإجابة عن جميع هذه التساؤلات.





- أنواع الأنشطة الطلابية

تنقسم الأنشطة الطلابية إلى أكثر من نشاط فى أكثر من مجال، حيث تتواجد فى كل جامعة إدارة تتعدى إدارة رعاية الشباب وتضم إدارات رعاية شباب بالجامعات العديد من اللجان للأنشطة الطلابية ومنها:





1- النشاط الاجتماعى والرحلات:

يضم هذا النشاط الرحلات والمعسكرات والأنشطة الترويحية الجماعية والحفلات والمسابقات الترفيهية، كما يشمل العديد من المسابقات مثل: الشطرنج – مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية - الزيارات الميدانية وتنظيم ندوات ومؤتمرات تعريفية للطلاب.





2- النشاط الفني والأدبي:

يهدف إلى تنمية الهوايات وإبراز مواهب الطلاب الفنية، من غناء فردي وجماعي، وعزف فردي وجماعي، وتمثيل مسرحي وفنون تشكيلية، وتدعم اغلب الجامعات وعلى رأسهم جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان هذا النشاط من خلال ميزانية خاصة به.





3- نشاط الجوالة والخدمة العامة:

تشجع الجامعات الطلاب فرادى أو جماعات على التقدم بخطة للنشاط اليدوي من خلال إدارة رعاية الطلاب، ويهدف هذا النشاط إلى غرس مبادئ إنكار الذات والاعتماد على النفس وبذل الجهد والعطاء والابتكار، حيث يعتمد على الصناعات والحرف اليدوية.









4- الأنشطة الرياضية:

توفير الجامعات صالات ألعاب رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية والملاعب الرياضية الخضراء المهيأة لممارسة الرياضات المختلفة.





وتنفذ الجامعات هذا النشاط عن طريق تنظيم مسابقات فى كرة القدم وجميع الرياضات والالعاب الاخرى لكافة كليات الجامعة بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس لنشر روح التعاون بينهم.





5-الأنشطة الثقافية:

يتيح النشاط الثقافي فرصًا عديدة للطلاب للتعبير الحر عن آرائهم في قضايا المجتمع والمشاركة في حل المشكلات التي تواجههم، وكذلك إتاحة الفرصة للطلاب المبدعين في مجالات الأدب المختلفة؛ لإظهار مواهبهم في الشعر والكتابة القصصية وغيرها من فنون الأدب الأخرى.





وتنفذ الجامعات العديد من المسابقات فى الكتابة لإبراز الموهبة الادبيه بين الطلاب المتميزين.





- أهمية الأنشطة الطلابية



وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة و المساعدة على اكتساب العديد من المهارات.





- وزير التعليم ورئيسا جامعة القاهرة وحلوان يدعون للمشاركة فى الأنشطة الطلابية ويؤكدون على دورها الكبير

أكد الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، حيث تستهدف صقل شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، إضافةً إلى غرس قيمة العمل التطوعى وتقوية العمل بروح الفريق.





وأكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور الخشت دور الأنشطة الطلابية وضرورة المشاركة بيها حين مع بداية العام الدراسي الجامعي 2020/2021، وأن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.



