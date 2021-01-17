ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

انقلب السحر على الساحر.. سيدة تصاب بصدمة عصبية بعد مفاجأة قام بها زوجها

الأحد 17/يناير/2021 - 10:44 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أصيبت زوجة شابة بصدمة عصبية حادة بعد أن قام زوجها بتحضير مفاجأة ظن أنها ستسعدها، ولكن يبدو أنه لم يكن لديه المعلومات الكافية لصنع تلك المفاجأة لذلك انقلبت ضده. 

حسب ما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك أثار إعجاب عدد كبير من الرواد بعد ظهور الزوجة و هي في حالة من الصدمة بعد ان قام زوجها بغسل بعض الأغراض التي تستخدمها في التجميل. 

يظهر في المقطع أنه غسل أكثر من فرشاة تستخدمها زوجته في وضع مستحضرات التجميل لعلمه انها تحب أغراض مستحضرات التجميل الخاصة بها و تحرص دائما على أن تكون نظيفة. 

كانت المفاجأة بالنسبة للزوجة كالصاعقة التي ضربت رأس الشابة، بعد ان شاهدت أكثر من فرشاة تستخدمها اتلفتها المياه بعد أن استخدمها زوجها بطريقة غير صحيحة. 

وشعرت الزوجة بالصدمة والحزن الشديد بعد وجدت معظم مستحضرات التجميل الخاصة بها قد اتلفت، تعاطف رواد التواصل الاجتماعي مع الشابة، ولكن أيضًا أوضح البعض في التعليقات أن الزوج كان غرضه إسعادها، ويبدو أنه لم يكن على علم بشكل كاف لاستخدام تلك الأدوات. 
انقلب السحر على الساحر.. سيدة تصاب بصدمة عصبية بعد مفاجأة قام بها زوجها
انقلب السحر على الساحر.. سيدة تصاب بصدمة عصبية بعد مفاجأة قام بها زوجها
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كراسة رسم.. خبيرة تجميل تحول وجهها إلى لوحة فنية.. صور

مخبأ للسحرة.. زوجان يكتشفان مفاجآت صادمة تحت سلالم منزلهما الريفي

رفضت ترك عملها فكسر عظمها.. زوج يعتدي على زوجته بوحشية مفرطة| صور

موقف محرج .. أب يطلب من زوجة ابنه طلبا غريبا في أول يوم بعد الزفاف .. تفاصيل

بلا شفقة .. جد وجدة يهملان حفيدهما ويموت محترقا .. صور

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

ترشيحاتنا

ليس حرف H.. تعرف على سر شعار هيونداي

أحمد سمير: الزمالك ظلمني ولم أتسبب في ضياع كأس العالم منه

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

حفيد صفوت الشريف: علمني جدي أن التسامح من شيم الأقوياء

وثائق دولية تكشف تورط تركيا في تسريب ملفات سرية تتعلق بالناتو مقابل رشى جنسية

أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح بشأن الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي