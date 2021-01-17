انقلب السحر على الساحر.. سيدة تصاب بصدمة عصبية بعد مفاجأة قام بها زوجها

أصيبت زوجة شابة بصدمة عصبية حادة بعد أن قام زوجها بتحضير مفاجأة ظن أنها ستسعدها، ولكن يبدو أنه لم يكن لديه المعلومات الكافية لصنع تلك المفاجأة لذلك انقلبت ضده.





حسب ما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك أثار إعجاب عدد كبير من الرواد بعد ظهور الزوجة و هي في حالة من الصدمة بعد ان قام زوجها بغسل بعض الأغراض التي تستخدمها في التجميل.





يظهر في المقطع أنه غسل أكثر من فرشاة تستخدمها زوجته في وضع مستحضرات التجميل لعلمه انها تحب أغراض مستحضرات التجميل الخاصة بها و تحرص دائما على أن تكون نظيفة.





كانت المفاجأة بالنسبة للزوجة كالصاعقة التي ضربت رأس الشابة، بعد ان شاهدت أكثر من فرشاة تستخدمها اتلفتها المياه بعد أن استخدمها زوجها بطريقة غير صحيحة.



