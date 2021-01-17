إليسا تواصل هجومها على حكومة لبنان: منافسة شرسة على "من الأسوأ"

تواصل الفنانة إليسا، هجومها علي حكومة بلادها لبنان بسبب الأوضاع الأخيرة التي شهدتها لبنان الفترة الأخيرة.
وغردت اليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " من وحي اللي ما بيتسموا اللي حاكينا يضحك متقلبًا على الأرض.. اطمئنوا الجحيم يتسع للجميع فالأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من سيكون الأسوأ فيكم.. دوستويفسكي❤" .
من وحي اللي ما بيتسموا اللي حاكمينا🤣— Elissa (@elissakh) January 17, 2021
اطمئنوا الجحيم يتسع للجميع فالأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من سيكون الأسوأ فيكم...
دوستويفسكي