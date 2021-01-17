ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إليسا تواصل هجومها على حكومة لبنان: منافسة شرسة على "من الأسوأ"

الأحد 17/يناير/2021 - 10:34 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
تواصل الفنانة إليسا، هجومها علي حكومة بلادها لبنان بسبب الأوضاع الأخيرة التي شهدتها لبنان الفترة الأخيرة. 

وغردت اليسا  من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " من وحي اللي ما بيتسموا اللي حاكينا يضحك متقلبًا على الأرض.. اطمئنوا الجحيم يتسع للجميع فالأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من سيكون الأسوأ فيكم.. دوستويفسكي❤" . 

ومن القرارات المهمة التي اتخذتها ملكة الإحساس في حياتها، تبني طفل ترعاه؛ ليعوضها شعور الأمومة بعدما حُرمت منه، بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لعلاجها من سرطان الثدي الذي أصابها قبل عامين.

وقالت إليسا من قبل، في أحد الحوارات التليفزيونية، إنها ليست نادمة على عدم اتخاذ قرار الزواج، ومن الممكن أن تتبنى طفلا تخلى عنه أهله، وتبث في حياته السعادة والأمل.

وكانت إليسا أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي في 2018 من خلال كليب "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرح في أغسطس 2018، وكشفت خلاله عن رحلة علاجها الصعبة ضد المرض الخبيث.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ تاتو على الكتف.. إليسا تصدم جمهورها بإطلالة جريئة

إليسا تهاجم حكومة بلدها بعد اغتيال عقيد: ضحية جديدة من ضحايا الإجرام بلبنان

أقوى منا بكتير.. إليسا تحتفل باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة

إليسا تهنئ الشعب البحريني باليوم الوطني

رغم كل شيء.. إليسا توجه رسالة دعم لشعب بيروت

إليسا تهاجم حكومة بلادها: جرائم التصفية مستمرة

ترشيحاتنا

4 مليون جنيه وبياكل ويشرب ببلاش .. تفاصيل اتهام وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالكسب غير المشروع

شاهد.. أنجلينا جولي تظهر مع ابنتها بالتبني في شوارع لوس أنجلوس

بدون مسكنات.. وصفات طبيعية للتخلص من الصداع في لمح البصر

وثائق دولية تكشف تورط تركيا في تسريب ملفات سرية تتعلق بالناتو مقابل رشى جنسية

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي