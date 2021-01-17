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منوعات

لن تنام مرة أخرى.. فتاة تلتقط فيديو محرجا لصديقتها أثناء النوم

الأحد 17/يناير/2021 - 11:11 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيبت فتاة بالإحراج الشديد بعد أن التقطت صديقتها مقطع فيديو لها أثناء نومها بعد دخولها في سبات عميق أثناء مكالمة جمعتهما عبر الإنترنت نظرا لظروف منع التجمعات.


ووفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن الشابة التي قامت بالتقاط مقطع الفيديو أصيبت بنوبة من الضحك الشديد بعد أن سجلت الفيديو لصديقتها أثناء نومها وهي تصدر أصواتا مزعجة.


وشعرت الفتاة التي دخلت في السبات العميق بالإحراج الشديد بعد رأت نفسها أثناء النوم، وقررت صديقتها نشر مقطع الفيديو فيما بعد ولكنه حظي بنسبة مشاهدات كبيرة جدا.


وقالت الفتاة إنها لم تنم ولكنها غفيت لدقائق لأنها كانت مستيقظة في وقت مبكر من اليوم وغلبها النعاس، فنامت وهي تتحدث إلى صديقتها ولكنها لم تعلم أن صديقتها ستدبر ذلك المقلب وتصورها أثناء النوم.


وبعد نوبة من الضحك من كل من الفتاتين، قالت الأولى التي التقطت الفيديو إنها سعيدة بما صورته ولكن لم يكن أبدا بغرض الإيذاء، ولكنه كان نابعا من مبدأ السخرية، أما المكلومة التي قامت صديقتها بنشر الفيديو فأقرت بأنها لم تشعر بالضيق من صديقتها ولكن بعض الإحراج من الموقف، وأكدت: "لن أغمض عيني مرة أخرى". 
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