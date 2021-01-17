عمال تراحيل.. مصرع وإصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لقى شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرون من عمال اليومية بالمزارع "التراحيل" ، بكدمات وكسور فى حادث تصادم وقع اليوم، بطريق "الصالحية الجديدة - القنطرة" أمام قرية أبو الدهب، وتم نقل 5 من المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الأولية، و 6 آخرين إلى مستشفى القنطرة غرب والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الصالحية وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بالمزارع، بطريق" الصالحية- القنطرة" أمام قرية أبو الدهب.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين وقوع الحادث بسبب انفجار أحد إطارات السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 11 ، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة ومستشفى القنطرة لتلقي الاسعافات، وتم تحرير محضر بالواقعة.