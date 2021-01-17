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تعليم

بعد زيادة الإصابات.. صيدلة عين شمس تكشف عن كيفية مناقشة رسائل الماجستير

الأحد 17/يناير/2021 - 01:02 م
صيدلة عين شمس
صيدلة عين شمس
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باسنتي ناجي

قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الكلية تتبع الطرق التكنولوجيا التي تساعد الطلاب في سير العملية التعليمة بشكل إيجابي، وذلك بعد اعتماد التعليم الهجين والتعليم عن بعد بالجامعات بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا. 


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وأوضح أبو شنب، خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد " أن تقديم رسائل الماجستير ومراجعتها يتم عبر الإنترنت بعد الاعتماد علي التعليم عن بعد وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بسبب زيادة منحني إصابات العدوى بالفيروس، مؤكدًا أن المناقشات النهائية للرسائل  تتم داخل الكلية  وذلك بحضور كل من المناقشين والمحكمين وصاحب الرسالة، وذلك للرسائل التي قد حدد معادها من قبل صدور القرار وسط إجراءات احترازية مشددة واتخاذ كافة  التدابير الوقائية. 

 

لفت عميد الكلية الى أن موعد انعقاد اختبارات رسائل الماجستير والدكتوراه بنهاية شهر فبراير وذلك بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، لافتا إلى أن الاختبارات بشكلين المقالي والاختبارات من متعدد حسب طبيعة المادة التي يدرسها الطالب. 

 

والجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور "خالد أبو شنب" عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له إن الكلية تقدم العديد من الخدمات التي تسهل على الطلاب أداء التعليم عن بعد منذ العام الماضي، وذلك بعد انتشار جائحة كورونا في الموجة الأولى وبعد قرار تأجيل اختبارات منتصف العام والاعتماد على التعليم عن بعد في الموجة الثانية حفاظًا على صحة الطلاب. 

 

 

كما أوضح "أبو شنب" خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" أن الكلية وفرت المقررات الدراسية بأشكال متعددة عبر المنصات التعليمية لمراعاة خدمة الإنترنت على الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة قد وفرت الإنترنت بأسعار مخفضة للطلاب عبر شرائح مجانية تقدم لهم خلال منافذ بيع داخل الحرم الجامعي.

 

ولفت عميد الكلية إلى الاعتماد على الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية وعمل الأنشطة الطلابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا تقديم المطهرات والكمامات الطبية للعاملين بالكلية الآن بعد تخفيض العمالة.

   

واستطرد أنه على الطلاب الاستعداد للاختبارات حتى أنه يمكن إعلان جداول الاختبارات بمجرد الانتهاء من إجازة منتصف العام.

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